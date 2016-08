Assassinato de professor de dança será julgado pela justiça do Amapá

Neste mês de Setembro serão julgados 13 feitos criminais na Vara do Tribunal do Júri da Comarca de Macapá, sob a titularidade do juiz titular João Guilherme Lages.

Entre um dos processos está a ação penal de nº 0059086-60.2015.8.03.001 que trata do assassinato de um professor de dança. O crime ocorreu no bairro Universidade, os acusados são dois irmãos

Com 578 processos que tramitam na Vara do Tribunal do Júri, os casos mais recorrentes são os de homicídio e de tentativa de homicídio. Magistrado e servidores desta unidade judicial realizam audiências de segunda à quinta-feira com pauta dupla, e júris mensalmente.

