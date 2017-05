Concurso para procurador no Acre recebe inscrições até quinta; salário é de R$ 21.398

A Procuradoria-Geral do Estado do Acre (PGE/AC) encerra na quinta-feira o período de inscrições do VII concurso público para provimento de cargos da classe inicial da carreira de procurador do Estado do Acre.

Serão ofertadas 10 (dez) vagas, sendo 1 (uma) reservada aos portadores de necessidades especiais. O candidato que deseja ingressar na carreira terá como preceito ser advogado devidamente inscrito na Ordem dos Advogados do Brasil (OAB).

A remuneração esperada para o cargo de Procurador do Estado do Acre é de R$ 21.398,48. O concurso será de Provas e Títulos, com validade de 2 (dois) anos a partir da homologação do resultado, podendo ser prorrogado por uma única vez, por igual período.

DAS INSCRIÇÕES

A inscrição deverá ser realizada exclusivamente via Internet até 23h59min do dia 25 de maio de 2017 (horário de Brasília), pelo endereço eletrônico www.concursosfmp.com.br, ao valor de R$ 300,00 reais podendo o pagamento ser realizado mediante a qualquer agência do Banco do Brasil até o dia vencimento, 25 de maio de 2017.

ISENÇÃO

Não haverá isenção total ou parcial do valor da taxa de inscrição, exceto nos casos previstos na Lei estadual nº 1.230: I – candidato que comprovar estar desempregado. II – empregado público ou privado que receba salário mínimo 50% de desconto do valor da taxa de inscrição.

DAS ETAPAS

O concurso será em 5 etapas 1ª Fase: Prova escrita de múltipla escolha (objetiva), com duração de 04 horas; Prova escrita (subjetiva), com 7 questões, com duração de 04 horas; Elaboração de uma peça processual, com duração de 04 horas; 2ª Fase: Elaboração de parecer jurídico da área de consultoria, com duração de 04 horas; Prova Oral, abrangendo: Direito Constitucional, Administrativo, Tributário, Processual Civil e Trabalho/Processual do Trabalho; Títulos.

DA REALIZAÇÃO

O local, a data e o horário da realização das provas serão divulgados com a devida antecedência por meio do Diário Oficial do Estado do Acre e pela internet, no endereço eletrônico www.concursosfmp.com.br, podendo-se alterá-las a qualquer momento, em razão de interesse público.

