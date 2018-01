Líder espiritual defende “nova revolução” contra crise hídrica mundial

A necessidade de uma aliança global pacífica pela conservação e uso consciente dos recursos hídricos foi um dos lemas da palestra do líder espiritual brasileiro Sri Prem Baba, na noite desta quinta-feira (11), no evento Águas pela Paz – II Seminário Internacional Água e Transdisciplinaridade, evento preparatório para o 8º Fórum Mundial da Água, que ocorrerá em março, em Brasília. Segundo a organização, mais de 600 pessoas se reuniram para ouvir o idealizador do movimento global Awaken Love.

A água é para todos

Para ele, é necessária a criação de uma aliança global pela conservação e uso consciente da água pelo planeta. “A água é a causa da vida e deve estar disponível para todos”, destacou. Segundo o guru, também há aspectos subjetivos que precisam ser considerados na busca por esse objetivo.

“Temos muito que aprender sobre cooperação e compartilhamento. A água enseja o diálogo, a cooperação, a paz. A água pode, de fato, nos levar a uma nova realidade da geopolítica tendo a negociação, a cooperação e o compartilhamento a base para atender o entendimento ancestral de que a água é para todos”, disse.

“Neste momento, precisamos aprender a criar comunhão. Mesmo com aquele que pensa diferente. Por trás de todas essas diferenças, somos o mesmo ser. Somos diferentes na forma”.

Mudança cultural

De acordo com Sri Prem Baba, é necessária a mudança de cultura para garantir a preservação da água no planeta. Entre os pontos fundamentais para essa transformação está a busca pelo autoconhecimento.

“Nós devemos também usar a água localmente, para isso se faz necessário uma mudança de cultura para que possamos tornar essa proposta factível. Pois isso requer plantar água e isso requer renascer alguma de nossas florestas, proteger as nascentes, gerar energia limpa e renovável, cuidar do lixo e lembrar que a água tem vida e precisa ser tratada e respeitada como uma entidade viva, como fazem muitos dos povos das antigas tradições que ainda mantém a tradição do espírito vivo”, alertou.

O autoconhecimento para ele, “começa com cuidado das suas águas interiores, dos sentimentos negados, se libertando das mágoas e ressentimentos, se harmornizando com passado para que seja livre para viver no presente. É o campo das infinitas potencialidades”. Para o líder espiritual, essa é a chave para mudança de comportamento e a garantia da manutenção do recurso hídrico pelo mundo.

Águas pela Paz

O seminário Águas pela Paz é uma atividade preparatória para o 8º Fórum Mundial da Água, que ocorrerá em março, em Brasília. O seminário vai até esta sexta-feira (12). Organizado pelo Movimento Awaken Love, em parceria com o Centro Internacional de Referência e Transdisciplinaridade (Cirat), o Instituto Espinhaço, a Universidade da Paz (UniPaz), a Universidade de Brasília (UnB) e a Secretaria de Meio Ambiente do DF, o evento tem programação gratuita e é realizado no Museu da República.

Heloisa Cristaldo – Repórter da Agência Brasil Edição: Carolina Pimentel