Tempo vs alimentação

Dieta cotidiana necessita de atenção especial e planejamento

“Planejar o uso do tempo para dar à alimentação o espaço que ela merece”. Esta recomendação do Guia Alimentar brasileiro retrata a necessidade das famílias para se adequarem às demandas do cotidiano.

O gerenciamento do tempo despendido para as tarefas de uma casa ou de uma família interfere nas outras esferas de movimentação – casa, escola, trabalho, lazer, etc. As pressões que os indivíduos sofrem por parte de seus chefes, professores e colegas (e de mesmos) para otimizarem seu desempenho, fazem com que espremam cada vez mais o curto tempo que sobra em casa.

Os cuidados com a alimentação dizem respeito a todas as fases, desde o planejamento dos cardápios e o abastecimento de alimentos com diversos graus de perecibilidade, até o preparo das refeições propriamente ditas e a higienização dos utensílios e áreas físicas.

