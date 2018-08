Explosão em unidade da Usiminas em Ipatinga deixa mais de 30 feridos

Usina fica no centro da cidade. No início da tarde, moradores relataram um estrondo e forte tremor sentido em diferentes pontos de Ipatinga. A Usiminas confirmou que houve uma explosão em um gasômetro da usina

Um dia depois da morte de um funcionário que realizava manutenção em um equipamento, um estrondo vindo da unidade da Usiminas em Ipatinga, no Vale do Aço, assustou a população da cidade no início da tarde desta sexta-feira. A fumaça da fábrica, que fica no centro do município, pôde ser vista de diferentes pontos. A Usiminas confirmou que houve uma explosão em um gasômetro da usina. Segundo o Corpo de Bombeiros, 34 pessoas ficaram feridas. O estado de saúde delas não foi informado.

O incidente ocorreu por volta das 12h40. O estudante Gabriel Coelho Duarte, de 19 anos, morador do Bairro Cariru, informou que houve correria no momento da explosão. “Meu bairro todo tremeu. Estava no cursinho quando senti uma vibração. Quando olhei para cima, vi as paredes vibrando e ouvi uma explosão. Parecia que o teto estava desabando. Todo mundo começou a gritar e saiu correndo”, explicou.

O cursinho funciona no segundo andar de um prédio. Segundo o estudante, as pessoas desceram correndo para a rua. Ele seguiu para a casa dele, que fica no mesmo bairro, quando chegou ouviu mais relatos sobre a explosão. “Meus pais ligaram falando que o prédio onde eu moro também tremeu. Disseram que na hora da explosão várias pessoas saíram para a rua para ver o que era”, afirmou. “Como a Usiminas é bem próximo daqui, deu para ver fumaça saindo de lá”, comentou.

