Fuja dessa! Sete alimentos que podem estar sabotando a dieta

Apesar das indicações “fit” e saudável, algumas opções são ricas em açúcar, sódio e gorduras

Intenção de muitas pessoas, a perda de peso é o resultado de atividades físicas, dieta balanceada e força de vontade. Nesse cenário, é cada vez mais comum optar por produtos que parecem “fit”, mas não são tão saudáveis assim.

“A dieta deve ter equilíbrio e conter todos os nutrientes necessários para cada uma das funções do corpo, além de ser específica para cada pessoa”, explica a nutricionista Ione Leandro.

De acordo com a profissional, atualmente, muitos alimentos que possuem aspecto saudável, são, na verdade, os vilões da reeducação alimentar: “É importante saber o que compõe cada alimento, principalmente os industrializados. Portanto, escolha produtos com opções livres de estabilizantes, corantes, conservantes, emulsificantes. Atente-se, também, para a presença de açúcar com os nomes de sacarose, glicose, frutose, maltodextrina, melaço e xarope de milho”.

Saiba mais no site Metrópoles