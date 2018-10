Cariocas estão comendo pipoca com pinça e isso é ruim para o meio ambiente

Comer pipoca nas ruas é um hábito histórico entre os cariocas. Em quase todas as esquinas do Rio de Janeiro existe um carrinho vendendo o alimento em versões diferentes. Leite condensado, queijo, manteiga, bacon, são alguns dos sabores mais pedidos.

Entretanto, um novo hábito, além de causar polêmica, vai contra os esforços de instaurar medidas sustentáveis de consumo. No fim de semana, diversos jornais publicaram matérias mostrando que as pessoas estão comendo pipoca com o auxílio de uma pinça de plástico.

Embora tenha caído nas graças dos fãs de pipoca no fim de 2017, a pinça de plástico para comer pipoca virou febre nos últimos meses. De acordo com os pipoqueiros, ela é usada para evitar que as mãos fiquem meladas.

