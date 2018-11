PIB cresce pela 7ª vez consecutiva e avança 0,8% no 3º trimestre

Economia brasileira recuperou fôlego entre julho e setembro deste ano após crescer próximo de zero por três trimestres seguidos

A economia brasileira cresceu 0,8% no terceiro trimestre de 2018, na comparação com o segundo trimestre do ano. É o setimo avanço consecutivo da economia, segundo dados divulgados nesta sexta-feira (30) pelo IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística).

Em valores totais, o PIB (Produto Interno Bruto, soma de todas as riquezas da nação) movimentou R$ 1,716 trilhão no período, o melhor resultado do ano.

O resultado é um respiro para a economia já que nos três trimestres anteriores o crescimento foi de apenas 0,2%.

