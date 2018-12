Sebrae e Ministério Público Estadual são parceiros no I Amapá HackFest

O evento reúne estudantes e profissionais da área de informática para a produção de tecnologia no combate à corrupção

O Serviço de Apoio à Micro e Pequenas Empresas no Amapá (Sebrae/AP) apoia o Ministério Público do Estado do Amapá (MP/AP), no I Amapá HackFest. O objetivo é produzir tecnologia para o combate à corrupção. O evento acontece na Procuradoria-Geral de Justiça – Promotor Haroldo Franco, no período de 7 a 9 de dezembro, localizado na Rua do Araxá, s/n – Araxá, em Macapá.

Segundo o diretor-superintendente do Sebrae, João Carlos Alvarenga, a formação educacional é o único instrumento para a transformação social. “Precisamos trabalhar essa questão da corrupção com crianças e adolescentes para conscientizá-las da sociedade em que vivemos, para que elas possam entender o que está acontecendo e o que precisa mudar. A união das instituições é essencial nesse processo e o MP no Amapá, pode contar com o Sebrae para a realização do I Amapá HackFest”, disse o diretor-superintendente do Sebrae, João Carlos Alvarenga.

De acordo com o procurador-geral de Justiça do MP/AP, Márcio Augusto Alves, a promoção do combate às atividades que envolvem a corrupção pelo uso da tecnologia é um meio que o Ministério Público está adotando para educar as novas gerações.

“Os participantes desenvolverão, durante os três dias de evento, plataformas, como portais, sites, jogos e aplicativos, com o propósito de que a administração pública não sofra com as práticas corruptivas. Precisamos conscientizar a nova geração sobre a importância do combate a corrupção e o HackFest nos dará ferramentas para isso. Agradeço a parceria do Sebrae, que será um importante aliado na realização deste evento”, declarou o procurador-geral de Justiça do MP/AP, Márcio Augusto Alves.

Sebrae

O Sebrae traz ao I Amapá HackFest, o especialista do Acre, Alex Lima, para a moderação de todo o evento.

HackFest

O MP/AP, por meio do HackFest, visa alcançar o público que atua na área da tecnologia e de outras áreas para discutir ideias para o desenvolvimento de plataforma a ser ofertada com fácil acesso à população.

Metodologia

O HackFest terá uma maratona para incentivar a produção tecnológica entre estudantes e profissionais da área de informática, que serão municiados de dados institucionais. Consta na programação oficinas de tecnologia e palestras de especialistas amapaenses e de fora do estado.

A parceria entre Sebrae e MP/AP, foi firmada pelo diretor-superintendente do Sebrae, João Carlos Alvarenga; diretor de administração e finanças, Waldeir Ribeiro; procurador-geral de Justiça do MP/AP, Márcio Augusto Alves, que esteve na sede no Sebrae em Macapá, acompanhado pelos servidores da área de tecnologia do Ministério Público Estadual, Verônica Santos e Lindomar Ferreira; e a pró-reitora de Extensão do Instituto Federal do Amapá (Ifap), Érika Bezerra.

Parceiros

O I Amapá HackFest conta com a parceria do Serviço de Apoio à Micro e Pequenas Empresas no Amapá (Sebrae/AP), Universidade Federal do Amapá (Unifap), Instituto Federal do Amapá (Ifap), Controladoria Geral da União no Estado do Amapá (CGU/AP) e Prefeitura Municipal de Macapá (PMM).

Programação Técnica

Dia: 07.12.2018 – Sexta-Feira (tarde)

Hora: 13h30 às 17h

Oficina: Scratch (pequenos jogos)

Tutor: Danilo Pantoja/Prosid

Público Alvo: Alunos do Projeto MP Vai à Escola

Local: Estacionamento do MP/AP – Ônibus

Endereço: Rua do Araxá, s/n – Araxá, Macapá – AP, 68903-883

Dia: 08.12.2018 – Sábado (manhã e tarde)

Hora: 8h30 às 11h30

Oficina: Edição de Vídeo

Tutor: Tiago Albuquerque – OCA

Público Alvo: Público Geral

Local: Estacionamento do MP/AP – Ônibus

Endereço: Rua do Araxá, s/n – Araxá, Macapá – AP, 68903-883

Hora: 8h30 às 11h30

Oficina: Marketing Digital

Tutor: Luciano – TOT Marketing de Conversão

Público Alvo: Público Geral

Local: Sala MP/AP

Endereço: Rua do Araxá, s/n – Araxá, Macapá – AP, 68903-883

Hora: 9h

Palestra: Ciência de Dados

Msc: Lindomar Ferreira Góes – Analista de TI do MP/AP

Público Alvo: Público Geral

Local: Auditório do MP/AP

Endereço: Rua do Araxá, s/n – Araxá, Macapá – AP, 68903-883

Hora: 9h45

Palestra: Experiência de Combate à Corrupção no Amapá

Dr. Afonso Gomes Guimarães – Coordenador do GAECO – Promotor do Ministério Público do Amapá (MP/AP)

Público Alvo: Público Geral

Local: Auditório do MP/AP

Endereço: Rua do Araxá, s/n – Araxá, Macapá – AP, 68903-883

Hora: 10h30

Palestra: Uso de dados para detecção de cartéis em licitações: desafio e potencialidades

Palestrante: Felipe Leitão Valadares Roquete – Coordenador-Geral de Análise Antitruste do Conselho Administrativo de Defesa Econômica – CADE/MJ

Público Alvo: Público Geral

Local: Auditório do MP/AP

Endereço: Rua do Araxá, s/n – Araxá, Macapá – AP, 68903-883

Hora: 11h15

Palestra: MPF e MPAP no uso do Big Data

Palestrante: Dra. Nathália Mariel Ferreira de Souza Pereira – Proc. Do Ministério Público Federal (MPF)

Público Alvo: Público Geral

Local: Auditório do MP/AP

Endereço: Rua do Araxá, s/n – Araxá, Macapá – AP, 68903-883

Hora: 12h

Palestra: Inteligência Artificial no Acompanhamento e Controle do Estado

Palestrante: Nazareno Ferreira de Andrade – Profº Dr. da Universidade Federal de Campina Grande (UFCG)

Público Alvo: Público Geral

Local: Auditório do MP/AP

Endereço: Rua do Araxá, s/n – Araxá, Macapá – AP, 68903-883

Hora: 13h30 às 17h

Oficina: Realidade Virtual

Tutor: Rômulo do Couto e Silva Pena – Inside Games VR

Público Alvo: Público Geral

Local: Estacionamento do MP/AP – Ônibus

Endereço: Rua do Araxá, s/n – Araxá, Macapá – AP, 68903-883

Hora: 14h às 17h

Oficina: Design Thinking

Tutor: Profª. Daniella Braga – Estácio

Público Alvo: Público Geral

Local: Sala MP/AP

Endereço: Rua do Araxá, s/n – Araxá, Macapá – AP, 68903-883

Dia: 09.12.2018 – Domingo (manhã)

Hora: 8h30 às 11h30

Oficina: Machine Learning

Tutor: Edilton Gouveia – IFAP

Público Alvo: Público Geral

Local: Estacionamento do MP/AP – Ônibus

Endereço: Rua do Araxá, s/n – Araxá, Macapá – AP, 68903-883.