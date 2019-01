Furto de combustível causou explosão que matou ao menos 66 pessoas

As autoridades mexicanas confirmaram que já chega a 66 o número de pessoas mortas na explosão de um oleoduto da empresa estatal Petróleos Mexicanos (Pemex) na cidade de Tlahueplilpan, no estado de Hidalgo. Setenta e seis pessoas ficaram feridas, a maioria com queimaduras. Entre os feridos, já transferidos para diversos hospitais de Hidalgo e de outros estados, há sete adolescentes e um garoto de 12 anos.

Segundo o governador de Hidalgo, Omar Fayad, o incêndio e a explosão no duto Tuxpan-Tula foram causados pela extração clandestina de combustível. “Desgraçadamente, muitas pessoas perderam a vida e várias estão, neste exato momento, se debatendo entre a vida e a morte”, disse Fayad em entrevista coletiva da qual também participaram o presidente do México, Lopez Obrador, e outras autoridades.

Ainda de acordo com Fayad, militares foram acionados pela estatal petrolífera por volta das 17h (horário local) desta sexta-feira (18), após a constatação de variação da pressão no duto indicar algum vazamento. Ao chegar ao quilômetro 226, nas redondezas da cidade de Tlahueplilpan, os militares se depararam com centenas de pessoas recolhendo parte do combustível que vazava do duto.

“Os militares tentaram persuadir os cidadãos a deixar o local, alertando-os sobre os riscos. Fala-se em centenas de pessoas. Infelizmente, a maioria não deu ouvidos aos militares. Por volta das 18h50, fomos informados de que havia acontecido uma explosão e que as chamas estavam consumindo tudo o que havia ao redor; que havia mortos e pessoas queimadas”, contou o governador.

Classificando o episódio como “trágico”, Fayad disse que, dos 76 feridos, 73 são homens e três mulheres. Além disso, grupos de resgate continuam vasculhando o local. A área foi isolada e um centro de atendimento às vítimas foi montado, com a criação de grupos de trabalho: investigação; apoio às vítimas; preservação do local da ocorrência; informações; monitoramento do estado de saúde das vítimas e de atendimento à imprensa e demais autoridades.

Durante a entrevista, o presidente Lopez Obrador disse que todo o país está “consternado” pela “tragédia”. “Antes de mais nada, queremos oferecer nossos pesâmes aos familiares das vítimas, informando-lhes que todo o governo está com eles. De forma sincera, o ocorrido nos entristece. Também queremos transmitir aos parentes dos feridos que estamos dando atenção especial nos hospitais, buscando salvar vidas. Agora, isso é o mais importante: evitar mais mortes”, acrescentou Obrador.

San Juan del Rio

O presidente mexicano ainda mencionou um segundo incêndio ocorrido em outro duto da Pemex, na cidade de San Juan del Rio, no estado de Querétaro, cerca de 100 quilômetros a noroeste de Tlahuelilpan. De acordo com a estatal, nesse incêndio não houve feridos, e as chamas foram debeladas por volta da meia-noite dessa sexta-feira (18).

“Felizmente, não houve feridos. Por isso não nos perguntaram nada sobre esse incidente, registrado poucas horas depois do ocorrido em Hidalgo”, disse Obrador.



De acordo com a Pemex, o duto de San Juan del Rio foi “vandalizado” e, assim como em Tlahuelilpan, pessoas tentavam furtar combustível do local quando o incêndio se propagou. A empresa afirma que “seguirá reforçando as medidas de prevenção necessárias para acabar com o furto de combustível, colaborando com o combate a esse flagelo que prejudica o patrimônio de todos os mexicanos”.

Segundo a estatal, o furto de combustível – prática que, no México, de tão comum, já deu origem a uma palavra de uso corrente, o chamado huachicoleo (roubo de combustível) – coloca em perigo a segurança das comunidades próximas aos oleodutos e o abastecimento dos consumidores.

EBC