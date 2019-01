Sisu 2019: prazo de inscrição é prorrogado

Candidatos têm até domingo (27/01) para garantir participação no processo



Amanhã (25) seria o último dia para realizar inscrição para o Sistema de Seleção Unificada (Sisu). Agora, tudo mudou. Na tarde desta quinta-feira, o Ministério da Educação (MEC) divulgou um comunicado informando que o sistema do programa receberá inscrições até as 23h230 de domingo (27). Até o momento, a divulgação do resultado segue mantida para segunda-feira (28).

O balanço parcial divulgado pelo Ministério da Educação na noite de ontem (23) mostra que o Sistema de Seleção Unificada (Sisu) já recebeu inscrições de mais de 910 mil candidatos. Entretanto, mesmo esse sendo um número significativo, os concorrentes às 235 mil vagas ofertadas pelo programa relataram que estão enfrentando problemas para realizar as inscrições. Por esse motivo, o prazo de inscrição foi prorrogado.

A nota divulgada pelo MEC diz que a decisão foi tomada “para garantir o acesso e a inscrição de todos os estudantes”. Desde o primeiro dia de inscrições havia relatos de queixas sobre a lentidão do site. Diante disso, o Ministério da Educação (MEC) publicou uma nota oficial para justificar a lentidão. “A instabilidade foi causada por um grande volume de acessos espontâneos na rede do MEC. O sistema, que nas edições anteriores, recebia de 25 a 30 mil acessos simultâneos, registrou hoje picos de até 350 mil acessos simultâneos”.

Uma hipótese para o problema era que a atualização mais frequente da nota de corte – quatro vezes ao dia – estivesse fazendo com que os candidatos permanecessem logados no sistema aumentando os acessos simultâneos e causando transtornos aos demais. “Tem gente morando no site do SiSU enquanto eu não consegui ao menos fazer minha inscrição. Estou tentando desde o primeiro dia e nada. Tenho que acordar às 5h da manhã e estou acordada até agora tentando fazer minha inscrição. Pelo amor de Deus”, apelou a estudante Thaynara Carla em resposta à nota oficial publicada pelo órgão.

Na tentativa de normalizar o processo, o MEC anunciou hoje outra medida. Nesta quinta-feira (24), as notas de corte parciais voltam a ser atualizadas apenas uma vez ao dia, à 0h.

Agência Educa Mais Brasil