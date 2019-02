SISU 2019: Unifap realiza primeira chamada pública para preencher vagas remanescentes

A Universidade Federal do Amapá (Unifap) inicia na próxima segunda-feira, 18, a primeira chamada pública presencial para habilitação e matrícula dos candidatos da lista de espera do Sistema de Seleção Unificada (Sisu 2019) nos cursos de graduação que ainda possuem vagas não preenchidas. Os candidatos selecionados deverão comparecer ao Ginásio de Esportes da Instituição, situado no campus Marco Zero do Equador, em Macapá (AP), no período de 18 a 20 de fevereiro de 2019, no horário e dias estabelecidos para cada graduação descritos no Quadro de Vagas, disponível no link http://www.unifap.br/public/index/view/id/10799.



A chamada pública objetiva preencher as vagas não ocupadas por candidatos aprovados e classificados no Sisu 2019. A matrícula obedecerá à ordem de classificação dos candidatos, por curso e modalidade/sistemas de cotas, de acordo com o quantitativo de vagas disponíveis.



Estão convocados para o dia 18 de fevereiro os candidatos dos cursos de Administração (16 vagas), Arquitetura e Urbanismo (18 vagas), Artes Visuais (15 vagas), Ciência da Computação (14 vagas), Ciências Ambientais (12 vagas), Ciências Biológicas (licenciatura -8 vagas e bacharelado – 5 vagas), Ciências Sociais (7 vagas), Direito (12 vagas) e Educação Física (18 vagas).

No dia 19 de fevereiro, é a vez dos candidatos dos cursos de Enfermagem (20 vagas), Engenharia Elétrica (11vagas), Engenharia Civil (15 vagas), Farmácia (10 vagas), Física (11 vagas), Fisioterapia (21 vagas), Geografia (licenciatura – 5 vagas e bacharelado – 9 vagas), História (vespertino – 8 vagas e noturno – 7 vagas) e Jornalismo (16 vagas).

O último dia da chamada pública, 20, será dos cursos de Letras (Português/Francês – 6 vagas e Português/Inglês – 6 vagas), Medicina (15 vagas), Pedagogia (13 vagas), Química (11 vagas), Relações Internacionais (15 vagas), Tecnólogo em Secretariado (13 vagas), Sociologia (8 vagas) e Teatro (14 vagas).



A relação de candidatos convocados começará a ser lida às 8h30 nas chamadas realizadas no turno da manhã e às 14h30 nas que ocorrerão no turno da tarde, em única chamada aberta para habilitação e matrícula.



Para efetivar a habilitação e matrícula no curso, os candidatos convocados nesta chamada pública presencial devem apresentar uma foto 3×4, um classificador transparente com elástico e estar de posse de original e fotocópia dos documentos relacionados no edital de convocação.



Para quem concorreu por meio dos sistemas de cotas, deverá, ainda, apresentar os documentos comprobatórios especificados no edital de convocação. O candidato ou procurador que não estiver presente ou que estiver com a documentação incompleta no momento da chamada perderá o direito à vaga.



A íntegra do Edital de Convocação, o Quadro de Vagas e a lista de espera estão disponíveis no site da Unifap.

SERVIÇO

Primeira Chamada Pública do Sisu 2019

Dias 18, 19 e 20 de fevereiro de 2019, no Ginásio de Esportes do campus universitário Marco Zero do Equador (Rod. Juscelino Kubitschek, Km 2, bairro Jardim Marco Zero, Macapá-AP). Edital de convocação, quadro de vagas e lista de espera disponíveis no site da Unifap.

Texto: Jacqueline Araújo (Ascom / Unifap)