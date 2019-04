Petrobras eleva preço da gasolina pela 2ª vez em seis dias

O último reajuste no preço da gasolina havia sido no dia 23. O aumento atual equivale a uma alta de 3,5%.

A estatal Petrobras anunciou na noite desta segunda-feira (29) um aumento médio de R$ 0,07 no preço do litro de gasolina nas refinarias.

A partir desta terça-feira (30), o combustível passará a custar em média R$ 2,0450 por litro, maior valor desde outubro de 2018. Em menos de uma semana, a empresa já reajustou o combustível em 5,7%.

Na ocasião do último reajuste, os importadores de combustíveis criticaram o aumento, dizendo que ele havia sido pequeno e que não cobria a defasagem acumulada em um período de alta das cotações internacionais do petróleo, registra a VEJA.

De acordo com o site da companhia, o preço médio do diesel foi mantido, a R$ 2,2470 por litro. A última alteração no preço do óleo se deu em 18 de abril.

No último dia 22, a estatal anunciou mudança na divulgação dos preços tanto da gasolina como do diesel.

