Dicas básicas para cuidar bem das suas plantas

Conselhos básicos e de fácil aplicação ajudam a prolongar a vida do seu vegetal

Planta

Plantas enriquecem o ambiente da sua casa porque, além de deixarem o espaço mais bonito, elas melhoram a qualidade do ar da sua residência ao remover toxinas. E existem algumas ações bem simples que podemos tomar para ajudar nossas amigas a crescerem e se desenvolverem no ambiente doméstico. Confira algumas dicas de cuidados com plantas:

Remova as folhas danificadas

Uma tarefa básica. No entanto, faça com cuidado para que outras partes da sua planta não sejam danificadas;

Luz solar

Um bom lugar para o seu vegetal é num espaço que receba luz solar. Mas fique atento, pois não é recomendável que a luz incida diretamente na planta, pois as folhas podem se queimar;

Sem correntes de ar

Vento muito intenso também pode ressecar e queimar as folhas das plantas. Portanto, escolha um local adequado;

Água na medida certa

Todo mundo sabe que os vegetais precisam ser regados, mas uma quantidade de líquido exagerada pode matá-los. Por isso, procure regar a planta mais vezes por dia e com um volume reduzido de água.

Veja mais no site e-Cycle