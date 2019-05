Tocantins tem 285 oportunidades de trabalho abertas na última semana de maio

As oportunidades estão disponíveis em nove cidades nesta segunda-feira, 27.

A última semana do mês de maio começa com a oferta de 285 vagas de emprego através do Sine em diversas cidades do Tocantins.

Há oportunidades para profissionais com nível superior, ensino médio completo ou apenas o ensino fundamental. Os salários ofertados variam de acordo com o nível de escolaridade.

Vale ressaltar que as empresas que disponibilizam as vagas fixam as qualificações necessárias e, para ocupar o cargo, o candidato deve ter os títulos exigidos.

