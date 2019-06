Uepa abre inscrição para Mestrado em Ensino de Matemática

Ize Sena (SECOM)

O Mestrado Profissional em Ensino de Matemática da Universidade do Estado do Pará (Uepa) receberá inscrições para o processo de seleção da turma de 2020, até o dia 5 de julho. As inscrições iniciaram na última segunda-feira (3) e devem ser feitas exclusivamente pelo endereço eletrônico disponível no site da Uepa.

A taxa de inscrição custa R$ 120 e o pagamento poderá ser feito até o dia 8 de julho. Estarão isentos os candidatos com deficiência e aqueles com hipossuficiência econômica, que estejam inscritos no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal – CadÚnico.

O Processo Seletivo é composto por três fases, sendo a primeira uma prova escrita com 15 questões de múltipla escolha e três questões analítico-discursivas sobre o conteúdo de matemática da educação básica. A segunda fase constará da conferência da documentação necessária a ser entregue. Por fim, a terceira fase será uma avaliação do currículo Lattes.

No total, são ofertadas 25 vagas que destinam-se ao candidato licenciado ou bacharel em Matemática; ao licenciado ou bacharel em áreas afins e que esteja atuando no ensino de matemática nos anos finais do ensino fundamental ou no ensino médio da educação básica; ou concluinte dos cursos de Licenciatura ou Bacharelado em Matemática no corrente ano.

O Programa de Pós-Graduação oferece as linhas de pesquisa Metodologia para Ensino de Matemática no Nível Fundamental; e Metodologia para Ensino de Matemática no Nível Médio. O candidato deve optar por uma única linha de pesquisa no ato da inscrição. As atividades acadêmicas do Mestrado serão desenvolvidas de segunda à sexta- feira, no horário das 8h às 12h, a partir de 6 de janeiro de 2020, no Centro de Ciências Sociais e Educação (CCSE)

Clique aqui para acessar o edital

Agência Pará