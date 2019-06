Correios lançam selos com o tema fungos

Nesta quarta-feira (5), Dia Mundial do Meio Ambiente, os Correios lançam a emissão especial Diversidade dos Fungos, da série Mercosul.

Os fungos são um grupo de organismos extremamente diversos, que vão desde espécies microscópicas unicelulares até aquelas que formam grandes estruturas visíveis (macrofungos), como os conhecidos cogumelos e orelhas-de-pau pertencentes ao grupo dos basidiomicetos.

Os indivíduos retratados nos selos são decompositores de matéria orgânica que contribuem com a reciclagem de nutrientes e manutenção dos ecossistemas terrestres. Apesar de poucas espécies de fungos brasileiros possuírem nomes populares, principalmente devido ao distanciamento do público leigo do conhecimento micológico, nessa emissão eles foram identificados com os nomes populares que são utilizados em outros países com o intuito de difundir informações sobre as espécies.

Estampam os selos seis espécies de basidiomicetos pertencentes à Classe Agaricomycetes: Clathrus chrysomycelinus, Clathrus columnatus, Geastrum violaceum, Hydnopolyporus fimbriatus, Laetiporus gilbertsonii e Oudemansiella cubensis. As fotos são de Larissa Trierveiler Pereira, Vitor Xavier de Lima, Ricardo Matheus Pires e Marcelo Pinto Marcelli, do Instituto de Botânica de São Paulo, com arte-final de Daniel Effi, dos Correios.

A emissão tem tiragem é 240 mil exemplares (40 mil de cada selo), com valor de R$1,60 a unidade. As peças estarão disponíveis nas agências de todo o país e também na loja virtual dos Correios.

Ascom Correios