Integração Nacional debate futuro do Luz para Todos

A Comissão de Integração Nacional, Desenvolvimento Regional e da Amazônia debate nesta quinta-feira (13) a atual situação e ações futuras do programa Luz para Todos, de eletrificação rural, com foco na situação dos estados da região Norte. A audiência atende requerimento do deputado Coronel Chrisóstomo (PSL-RO).

Confirmaram presença, até o momento, o diretor de Regulação do grupo Energisa, Fernando Cezar Maia; e o gerente do Departamento e Coordenação do Programa Luz para Todos, da Eletronorte, Túlio Neiva Rizzo.

Hora e local

A audiência será às 9h30, no plenário 15, e será interativa.

Câmara Notícias