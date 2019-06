A 15 dias do prazo, quase 2 milhões ainda não sacaram o abono salarial

Caixa disponibilizou R$ 16,9 bilhões para 22,5 milhões de beneficiários no País. Até maio, o banco pagou R$15,6 bilhões a 20,6 milhões trabalhadores

A 15 dias do vencimento do prazo para a retirada do PIS/Pasep, 1,95 milhão de pessoas que têm direito ao abono salarial ainda não sacaram.

De acordo com a Caixa Econômica Federal, o valor disponível chega a R$ 1,2 bilhão, e os trabalhadores têm até o dia 28 de junho para retirar o benefício.

Os valores variam de R$ 84 a R$ 998, conforme a quantidade de dias trabalhados durante o ano base 2017. A Caixa disponibilizou R$ 16,9 bilhões para 22,5 milhões de beneficiários em todo o País. Até maio, o banco pagou R$15,6 bilhões a 20,6 milhões trabalhadores.

O governo estuda uma proposta para que recursos do PIS/Pasep não sacados pelos trabalhadores sejam usados pelo Tesouro Nacional. A liberação do benefício ajuda a aquecer a economia. Mas o dinheiro que não é resgatado pode aliviar a situação das contas públicas do País.

