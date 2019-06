Cúpula do G20 afeta vida dos moradores de Osaka

Muitos moradores da região estão estocando alimentos

NHK, organização pública de midia do Japão Tóquio

A próxima cúpula do Grupo dos Vinte, na cidade de Osaka, oeste do Japão, está afetando a vida das pessoas que vivem nas redondezas do local em que será realizada.

O encontro ocorrerá na sexta-feira e no sábado na ilha artificial de Sakishima.

A partir de amanhã (27), o controle de tráfego em larga escala passará a vigorar na cidade de Osaka e região. Veículos da polícia já foram posicionados nas ruas de Sakishima, provocando congestionamento.

Muitos moradores da região estão estocando alimentos e outros produtos de necessidade básica, já que as condições de trânsito devem piorar ainda mais durante a cúpula.

Ao saírem de casa, as pessoas que moram nas proximidades do local do encontro são obrigadas a portar algum documento de identidade, como, por exemplo, carteira de motorista ou cartão do sistema de seguro de saúde, para que a polícia possa conferi-lo.

