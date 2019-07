Aérea argentina Flybondi começa operar no Brasil a partir de outubro

Serão três voos semanais entre Buenos Aires e Rio de Janeiro

A Flybondi, companhia aérea da Argentina, que adota o modelo low cost (baixo custo), começa a operar no Brasil a partir de outubro deste ano.

Segundo a Agência Nacional de Aviação Civil (Anac), a empresa iniciará suas atividades com três voos semanais entre as cidades de Buenos Aires e e do Rio de Janeiro.

A autorização para a Flybondi iniciar suas operações internacionais no Brasil foi concedida pela Anac, durante a 11ª Reunião da Diretoria Colegiada da Agência, no começo desta semana.

A medida é a última etapa para que uma empresa estrangeira inicie voos regulares no Brasil e permite que a companhia faça o registro das rotas e inicie a venda das passagens aéreas.

De acordo com a Anac, a Flybondi será a terceira empresa aérea low cost a voar no país, após o início das operações da chilena Sky Airline e da europeia Norwegian.

Agência Brasil