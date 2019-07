Programa oferece bolsas de 12 mil reais para alunos da Unifap estudarem fora do Brasil

O programa de Bolsas Ibero-Americanas Santander 2020 está oferecendo duas bolsas para alunos da Universidade Federal do Amapá (Unifap) que queiram fazer estudos de idioma e cultura espanhola, participar de programas de estágio ou projeto de extensão em universidades de países ibero-americanos como Argentina, Chile, Colômbia, Espanha, México, Peru, Portugal, Porto Rico e Uruguai por um semestre letivo.

Cada bolsista selecionado terá direito a quantia de R$ 12.630,90 (doze mil, seiscentos e trinta reais e noventa centavos), correspondente a cerca de € 3.000,00 (três mil euros) para ajudar a custear as despesas da viagem. O intercâmbio tem duração mínima de dois meses e deve ser realizado, preferencialmente, no primeiro semestre de 2020, podendo ser adiado em casos justificáveis, até o segundo semestre de 2020.



Para concorrer as bolsas de mobilidade internacional, os interessados devem, primeiramente, se inscrever no aplicativo Santander Universitário até 07 de agosto deste ano e realizar o cadastro indicando a universidade de origem (Unifap) e a universidade pretendida. Depois da inscrição no aplicativo, o candidato deverá completar e finalizar sua inscrição encaminhando, via e-mail, os documentos exigidos pelo edital no formato PDF para: [email protected].

Pré-requisitos

Os candidatos interessados devem estar regularmente matriculados em qualquer curso de graduação na Unifap, sendo obrigatoriamente brasileiro nato ou naturalizado, ser maior de idade, ter cursado, no mínimo, 15% e no máximo 80% da graduação e não estar em fase de conclusão do curso, no prazo de vigência da bolsa.

Também é necessário ter Índice de Rendimento Acadêmico igual ou superior a 7, não ter sido beneficiário de bolsas de programas de intercâmbio ou mobilidade internacional promovido por edital da Pró-reitoria de Relações Interinstitucionais (Procri) e ter realizado atividades na Unifap como publicação de artigos, ter sido monitor, feito cursos de língua disponibilizados na universidade ou ter participado de exposição de trabalhos.

Onde estudar

O edital do programa recomenda que, desde já, o acadêmico busque por instituições que tenha interesse nos países ibero-americanos através de sites, e-mails e telefones para que consiga a carta de aceite ou a inscrição no curso que deseja no exterior. Os servidores da Procri podem orientar os interessados. A Pró-reitoria tem atendimento ao público das 08:00 as 18 horas, de segunda a sexta-feira.

Atualmente, a Unifap tem acordos de cooperação com várias universidades estrangeiras, entre elas estão: a Universidade de San Pablo – Tucumán – USPT (Argentina), Universidad de Alicante (Espanha), Universidad de Salamanca (Espanha), Universidade de Lisboa (Portugal), Universidade de Coimbra (Portugal), Universidade de Évora, Universidad Nacional de Colômbia (Colômbia) e o El Colegio de la Frontera Norte – COLEF (México).

O resultado

Os candidatos serão classificados de acordo com a pontuação total, em ordem decrescente e será divulgado o resultado preliminar do processo seletivo no site da PROCRI (www2.unifap.br/procri), no dia 13 de agosto, cabendo ao candidato, o acompanhamento, pela internet, da publicação do resultado. O resultado final também será publicado no site da Procri, no dia 16 de agosto, de acordo com o cronograma apresentado no edital.

Acompanhe outras informações no edital: http://www2.unifap.br/procri/f iles/2019/05/EDITAL-N%C2%BA-03 -2019-PROCRI-UNIFAP-IBERO-AMER ICANAS-ALUNOS-2019.pdf

Texto com colaboração de Inara Lopes

Curtir isso: Curtir Carregando...