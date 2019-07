Último eclipse lunar do ano será hoje e pode ser visto do Brasil

O fenômeno poderá ser observado em todo o país

Nesta terça-feira (16/07/2019), ocorre o último eclipse lunar do ano. A boa notícia é que ele poderá ser visto em todo o Brasil. O fenômeno é similar ao que aconteceu em janeiro.

O eclipse será parcial, quando o alinhamento do Sol, Terra e Lua permite que nós observemos a sombra do nosso planeta em parte da superfície do satélite. O fenômeno pode ser visto a olho nu.

A fase que pode ser observada na Lua começa às 17h01, e vai durar 2h51. O próximo eclipse lunar total visível do Brasil só ocorrerá em 2022.

Via Metrópoles

