Terremoto de magnitude 5.3 abala Atenas

Não houve até o momento relatos sobre mortes

Por RTP (Rádio e Televisão de Portugal) Atenas

Um terremoto de magnitude 5.3 a noroeste de Atenas foi sentido hoje (19) na capital da Grécia. Várias pessoas disseram que o abalo foi forte mas “felizmente não muito longo”.

O epicentro do sismo foi registrado pelo centro de monitorização europeu (European Earthquake Monitoring Centre), a 22 quilómetros a Noroeste de Atenas. Houve ocorrências no sistema de comunicações: a eletricidade e as comunicações telefônicas estavam sem funcionar totalmente.

Damage is seen on the bell tower of Church of the Pantanassa at the Monastiraki Square following an earthquake in Athens, Greece, July 19, 2019. REUTERS/Alkis Konstantinidis

O abalo sísmico atingiu a cúpula de prédios e igrejas de Atenas (Reuteres/ALKIS KONSTANTINIDIS)

Um edifício também desabou, tendo atingido um carro estacionado à frente. Trata-se de um prédio desabitado, não tendo havido qualquer dano relativamente a pessoas.

Há, entretanto, relatos de pessoas que abandonaram os seus locais de trabalho indo para as ruas da capital. Muitas delas foram para a Praça Syntagma, temendo repetições de tremores, já confirmados por testemunhos e pelos centros de monitorização.

Uma das infraestruturas em que se sentiu particularmente o abalo foi o aeroporto internacional de Atenas, que nesta época do ano registra forte movimento de turistas.

Há vinte anos, em 1999, a área do epicentro deste sismo produziu um abalo de 5.9 que fez 143 mortos.

“O sismo ocorreu muito próximo da superfície, razão pela qual foi sentida com esta intensidade”, explicou na cadeia de televisão grega Star TV um sismologista.

A inexistência de vítimas foi, entretanto, confirmada pelos bombeiros. Várias pessoas ficaram presas em elevadores e pediram socorro.

Via Agência Brasil

Curtir isso: Curtir Carregando...