Programação voltada para pets acontece na Virada Sustentável Manaus

Atividades especiais relacionadas aos pets fazem parte da programação da Virada Sustentável Manaus, realizada de sexta-feira (26) a domingo (28), em diversos espaços públicos da capital do Amazonas. Toda a programação é gratuita.

A categoria bem-estar faz parte dos 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS), da Organização das Nações Unidas (ONU), que são enaltecidos pela Virada Sustentável Manaus. Por isso, os animais de estimação têm espaço especial nesta quinta edição do festival.

Os benefícios de criar um animal, desde os fatores psicológicos aos sociais, estão entre os assuntos da “Palestra Animal”, que será ministrada por Idelson Mouta de Lima no domingo (28), das 16h às 17h, no Parque do Mindu. O palestrante abordará os seguintes temas: “Os animais têm sentimentos: o que sentem os animais abandonados, os que vivem na rua e os que sofrem maus-tratos”; “Eu também sou responsável: o que é adoção responsável, a importância da castração e as condições para ser um tutor” e “Denuncie: que órgão procurar para denunciar os maus-tratos aos animais”.

O bem-estar animal e da guarda responsável serão abordados pela ONG PATA MANAUS, que terá um estande de interação e informações no Largo São Sebastião, das 9h às 17h, no sábado (27). Além das orientações, o local será o ponto de arrecadação de ração e itens novos ou seminovos para ajudar animais abandonados que são resgatados pela ONG, cuidados e depois encaminhados para doação. Os voluntários da Virada também intermediarão doações de animais, tirando dúvidas sobre todo o processo de quem quer levar um pet para casa.

O Largo São Sebastião terá outro ponto de doação de animais, no domingo (28). A organização Protetores dos Animais Manaus realizará roda de conversa para sensibilização da população sobre o cuidado com os animais. Além disso, os voluntários estarão intermediando a doação de animais domésticos, castrados e vacinados. O horário de atendimento será das 8h às 17h.

O Bosque da Ciência recebe a exposição fotográfica “Nossos Pets”, coordenada pela professora Dariene de Lima Santos. A mostra traz 60 imagens dos pets dos alunos do Centro de Educação Integrada (CETI) Sérgio Pessoa. Tem como objetivo aproximar os alunos de seus pets e fazer as pessoas perceberem a beleza desses animais, independente de serem de raças ou vira-latas.

A exposição é resultado de uma parceria com o projeto Cãociência e busca sensibilizar as pessoas para as causas animais. Será realizada domingo (28), das 8h às 11h. Todas as atividades do festival são gratuitas e a programação completa está no site:www.viradasustentavel.org.br/manaus .

Sobre o festival

Com mais de 300 voluntários, a quinta edição da Virada Sustentável Manaus tem patrocínio, via Lei de Incentivo à Cultura, da Uber Eats, Bemol e CMPC, copatrocínio da Liberty Seguros e parceria com o Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento (PNUD). Além disso, possui colaboração da Whirlpool, Honda, Votorantim, Grupo Martins/IAMAR, World Animal Protection, Instituto Sabin, Shopping Manaus Via Norte, ARMOR Brasil, Local Hostel Manaus, Local Hostel Figueiredo, Secretaria de Estado de Cultura (SEC), Secretaria de Estado do Meio Ambiente (SEMA), Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Sustentabilidade (SEMMAS), Agência Oto e Up Comunicação Inteligente.

É uma correalização do Instituto Virada Sustentável e Fundação Amazonas Sustentável (FAS), e realização Secretaria Especial da Cultura, Ministério da Cidadania e Pátria Amada Brasil Governo Federal.

