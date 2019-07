Rio recebe reunião de ministros do Brics

Akemi Nitahara – Repórter da Agência Brasil Rio de Janeiro

Começou pouco depois das 10h, a 3ª Reunião de Ministros das Relações Exteriores do Brics, bloco de países formado por Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul. O objetivo é discutir os principais temas da agenda global.

A cerimônia de chegada dos chanceleres teve início às 9h30, quando o ministro das Relações Exteriores do Brasil, Ernesto Araújo, recebeu os convidados no Palácio do Itamaraty, no Rio de Janeiro, região central da cidade.

Na parte da tarde, serão realizados encontros bilaterais no Hotel Marriott, em Copacabana.

O Brasil exerce atualmente a presidência rotativa do bloco, tendo a responsabilidade de coordenar atividades, apresentar iniciativas de cooperação e organizar cerca de cem reuniões.

A principal delas é a 11ª Cúpula do BRICS,que será realizada em Brasília, nos dias 13 e 14 de novembro.

