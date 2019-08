Chegada do homem à Lua tem selo lançado no Planetário de Brasília

A emissão especial em homenagem à chegada do homem à Lua foi lançada nesta quarta-feira (31), em evento realizado no Planetário de Brasília. Promovido pela Embaixada e Consulados dos EUA, a cerimônia contou com as presenças do ministro de Ciência, Tecnologia, Informações e Comunicações, Marcos Pontes, e do presidente dos Correios Floriano Peixoto, além de autoridades diplomáticas, gestores públicos e convidados.

O ministro Marcos Pontes comentou durante o evento que a chegada do homem à Lua demonstra o quanto o ser humano é capaz de evoluir e se superar. “Naquele momento, a bandeira americana representava toda a humanidade. Hoje a estação espacial internacional conta com a participação de várias nações, com diferentes culturas, línguas e religiões, todos trabalhando prol de um planeta só”, disse o ministro.

Em sua fala, o presidente dos Correios, Floriano Peixoto, agradeceu ao governo americano a oportunidade de a empresa poder participar das celebrações desse feito tão relevante e histórico para a humanidade. “Por isso os Correios estão aqui para lançar o selo que marca os 50 anos da conquista do nosso satélite natural, que deve ser eternizado e celebrado pelas gerações futuras”, disse o presidente da estatal.

Também participou do lançamento do selo a astronauta americana Anna Fisher, primeira mãe a ir para o espaço. Na abertura do evento, a astronauta realizou uma palestra sobre a participação da mulher no campo científico e no universo espacial.

Dia Nacional do Selo – No dia 1º de agosto, é comemorado o Dia Nacional do Selo. A data foi escolhida em alusão ao lançamento da emissão “Olho-de-boi”, primeiro selo a ser emitido no Brasil e segundo do mundo, em 1843. O “Penny Black”, primeiro selo do mundo, foi lançado três anos antes, em maio, na Inglaterra.

Para marcar a data, entram em circulação o bloco de Selos Comemorativos “Carimbos do Império” e o carimbo de Primeiro Dia de Circulação da emissão. Ambos serão oficialmente lançados na Brapex – Exposição Filatélica Brasileira 2019, que ocorrerá de 6 a 10 de agosto, no Centro Cultural Correios São Paulo (avenida São João, s/n, vale do Anhangabaú). O evento é organizado pela Sociedade Philatelica Paulista. Para obter mais informações sobre a filatelia, pesquisar curiosidades e ficar por dentro das emissões postais, acesse o Espaço da Filatelia: http://blog.correios.com.br/filatelia/

