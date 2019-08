PIS tem dois pagamentos disponíveis; veja quais são e quem tem direito

A Caixa já iniciou o pagamento do Abono Salarial (PIS) do calendário 2019/2020. As cotas do PIS também serão contempladas.

A Caixa já iniciou o pagamento do Abono Salarial (PIS) do calendário 2019/2020. Os beneficiários nascidos em julho são os primeiros a receber o benefício. Os pagamentos são disponibilizados de forma escalonada.

O pagamento dos benefícios ocorre conforme o mês de nascimento do trabalhador. Os titulares de conta individual na Caixa com cadastro atualizado e movimentação na conta recebem o crédito automático e antecipado.

O valor total de pagamentos será de R$ 16.4 bilhões para 21,6 milhões de beneficiários. O valor do benefício pode ser sacado até 30 de junho 2020 e pode ser consultado no Aplicativo Caixa Trabalhador, no site da Caixa (www.caixa.gov.br/PIS) ou pelo Atendimento Caixa ao Cidadão pelo 0800 726 0207.

