USP sedia workshop sobre pesquisa em desenvolvimento sustentável

Entre os dias 13 e 16 de agosto, será realizado na Faculdade de Economia, Administração e Contabilidade (FEA) da USP o workshop UN’s Sustainable Development Goals (SDGs): International Academic Collaboration for Transformational Industry and its Social and Environmental Impacts.

O workshop, apoiado pela FAPESP e pelo British Council, visa promover a pesquisa e a colaboração internacional na produção de conhecimento para empresas responderem aos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS), definidos pela ONU.

O evento, ministrado em inglês, será voltado a pesquisadores de diferentes áreas do conhecimento, que estejam em estágio inicial de suas carreiras (tenham obtido o título de doutor nos últimos dez anos) e vinculados a instituições educacionais do estado de São Paulo ou do Reino Unido.As inscrições devem ser realizadas neste link.

Jornal da USP

