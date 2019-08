Movimentos repetitivos podem incapacitar as pessoas de trabalhar

Marco Antônio Gonçalves Pontes Filho alerta que algumas mudanças no comportamento podem ajudar a evitar o problema

Por Simone Lemos

A dor é a principal característica de quem tem alguma dessas enfermidades: Dort (distúrbio osteomuscular relacionado ao trabalho), LER (síndrome que inclui um grupo de doenças com sintomas como dor nos membros superiores e nos dedos, dificuldade para movimentá-los, formigamento, fadiga muscular e redução na amplitude do movimento), tendinite (inflamação de um ou mais tendões que provoca inchaço e dores) e bursite (inflamação das bursas – pequenas bolsas que ficam entre ossos, músculos e tendões).

O movimento repetitivo é o causador das lesões que chegam a incapacitar as pessoas de trabalhar. Algumas mudanças podem ajudar a evitar o problema. Atividades físicas, fisioterapia, alongamento e fracionamento ou interrupção desse movimento repetitivo ajudam na prevenção. Segundo Marco Antônio Gonçalves Pontes Filho, reumatologista do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da USP (HCFMUSP), muitas vezes na fase aguda da dor as pessoas são afastadas do trabalho para se recuperar.

Jornal da USP

