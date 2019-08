Conheça os principais nutrientes para combater a anemia

Segundo o Ministério da Saúde, estima-se que 90% das anemias sejam causadas por carência de ferro

A anemia é definida pela Organização Mundial de Saúde (OMS) como a condição na qual o conteúdo de hemoglobina no sangue está abaixo do normal como resultado da carência de um, ou mais, desses nutrientes essenciais – ferro, zinco, vitamina B12, vitamina B9 (conhecida como ácido fólico) e proteínas.

Segundo o Ministério da Saúde, estima-se que 90% das anemias sejam causadas por carência de ferro – a anemia ferropriva – um nutriente essencial para a vida, e que atua, principalmente, na fabricação das células vermelhas do sangue e no transporte do oxigênio para todas as células do corpo.

Crianças, mulheres adultas em fase de reprodução, meninas adolescentes, gestantes e mulheres que estão amamentando é o grupo mais atingido por essa anemia, embora os idosos e homens (adolescentes e adultos) também possam ser afetados.

Os principais sintomas:

É necessário exame laboratorial de sangue para confirmar o diagnóstico, mas os principais sinais da anemia ferropriva são:

• Cansaço generalizado

• Falta de apetite

• Palidez de pele e mucosas (parte interna do olho, gengivas)

• Menor disposição para o trabalho

• Diminuição da capacidade de aprendizado

• Perda significativa de habilidade cognitiva

• Mortalidade perinatal

• Em crianças: baixo peso ao nascer, dificuldade de aprendizado e apatia, e retardamento no crescimento

As principais fontes de nutrientes para prevenir a anemia

A nutricionista Karine Curvello, mestre em Medicina e Saúde e professora da Escola de Nutrição da Universidade Federal da Bahia (Ufba) indica os principais nutrientes

Proteínas – encontradas nas carnes, ovos, leguminosas – como feijão, ervilha, andu, grão de bico, lentilha, além de leites e derivados.

Vitamina B9 – ou ácido fólico – encontrada nas folhas verdes escuras como espinafre, brócolis, couve, alface, além de feijões, vísceras, abacate, manga, laranja, melão, banana, ovo e gérmen de trigo.

