Dicas simples para economizar energia elétrica e diminuir a conta de luz

A conta de luz vai ficar mais cara neste mês. De acordo com a Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel), a bandeira tarifária deixa de ser amarela, como foi em julho, e passa para vermelha no mês de agosto , o que significa que a cada 100 quilowatts-hora consumidos, haverá uma cobrança extra de R$ 4.

Reduzir o tempo do banho pela metade já ajuda a diminuir a energia e faz diferença na conta de luz, segundo a Light

De acordo com a agência, a medida foi tomada porque há uma previsão de aumento no acionamento das usinas termelétricas, que têm custo de geração de energia mais alto. Também pesou na decisão, a diminuição do volume de chuvas, com a chegada da estação seca.

“Agosto é um mês típico da estação seca nas principais bacias hidrográficas do Sistema Interligado Nacional. A previsão hidrológica para o mês sinaliza vazões abaixo da média histórica e tendência de redução dos níveis dos principais reservatórios”, disse a Aneel.

Sendo assim, quem quiser evitar um susto na hora de pagar a conta, é melhor adotar hábitos para economizar energia desde já. Uma boa maneira para evitar que o orçamento familiar passe do previsto, segundo a Light, é dar mais atenção aos aparelhos classificados como “vilões” do consumo. Ou seja, controlar os gastos do ar condicionado, chuveiro, geladeira, iluminação e computador.

Com o clima mais frio dessa época do ano, o tempo do banho costuma aumentar, e a temperatura também. Mas usar o chuveiro elétrico de maneira consciente, ou seja, sempre que possível em uma temperatura mais fria e reduzir a permanência embaixo da água pela metade, a economia pode ser de até 20%, garante a Light.

Trocar a iluminação da casa por lâmpadas de led também é outra atitude que faz toda a diferença no bolso do consumidor. Apesar de ter um custo maior, o led já foi mais caro. Além disso, esse tipo de lâmpada consome 1/3 da mesma energia de uma lâmpada comum, o que compensa o investimento gasto para fazer a troca.

Reduzindo a conta de luz

A conta de luz também pode ficar mais barata se você esperar acumular várias roupas para passar de uma só vez

Confira mais dicas simples de como economizar energia elaboradas pelo Instituto Brasileiro de Defesa do Consumidor (Idec) que prometem diminuir seus gastos, sem diminuir a qualidade do serviço e a segurança da sua família.

GELADEIRA E FREEZER

Evite abrir a porta da geladeira por tempo prolongado;

Deixe espaço entre os alimentos e guarde-os de forma que você possa encontrá-los facilmente;

Faça o descongelamento do freezer periodicamente, conforme as instruções do manual;

Quando você se ausentar de casa por tempo prolongado, esvazie o freezer e a geladeira e deixe-os desligados.

