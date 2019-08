Coletivo lança catálogo do Festival e residência Corpus Urbis em Macapá

Da redação*

Neste sábado, 03 de agosto, haverá o lançamento do catálogo do Festival e residência Corpus Urbis, organizado pelo Coletivo Tensoativo que realiza performances e intervenções urbanas.

A fim de comemorar o final de mais uma etapa destas intervenções, os artistas vão lançar um catálogo com as quatro edições do festival, além do lançamento do documentário sobre a quarta edição na residência e festival no município do Oiapoque, além de outros trabalhos.

De acordo com a coordenação o livro terá distribuição gratuita e como todo evento colaborativo, os convidados poderão levar bebidas e comidas.

SERVIÇO

LANÇAMENTO CATÁLOGO CORPUS URBIS

Dia: 3 de agosto, às 18h.

Local: Casa Viva – Av. Almirante Barroso, 851. Central. (Entre ruas Hamilton Silva e Manoel Eudóxio)

*Com informações retiradas da página do evento Corpus Urbis no Facebook

