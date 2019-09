Seleção feminina faz estreia nos Jogos Mundiais de Praia

Equipe viaja no dia 8 de outubro para a competição no Catar

Consolidado como referência do beach soccer masculino – a Seleção brasileira é campeã do mundo 14 vezes -, o Brasil agora está inclinado a mostrar a potência das jogadoras do futebol de praia. A Confederação de Beach Soccer do Brasil (CBSB) vai fazer a primeira convocação da Seleção feminina no dia 27 de setembro e já tem um evento de peso para estrear: os Jogos Mundiais de Praia, que acontecem em Doha, no Catar, de 12 a 16 de outubro.

“A gente vive um momento em que as mulheres são protagonistas em muitas áreas e porquê não ter uma seleção? A gente tem mais de cinco atletas brasileiras jogando fora do Brasil. A gente exporta talento e porquê não ter um projeto nosso?”, argumentou o diretor de futebol feminino da confederação, Marcelo Mendes.

A Seleção vai ser comandada pelo técnico Fabrício Santos, que possui amplo histórico no futebol de praia feminino no Rio de Janeiro. O lançamento oficial da Seleção feminina de beach soccer vai acontecer no dia 7 de outubro, no Rio de Janeiro. No dia seguinte, elas embarcam para o Catar. A convocação acontece antes do lançamento para haver concentração e preparação das jogadoras.

Nos Jogos Mundiais de Praia, o Brasil está no Grupo A ao lado de Espanha, Cabo Verde e México. No Grupo B está Grã Bretanha, Rússia, Estados Unidos, Paraguai.

Incentivo nacional

Antes de projetar a Seleção feminina no exterior, a confederação realizou em agosto a 1ª Copa Feminina de Seleções de Beach Soccer. A expectativa é ampliar os eventos nacionais de futebol de areia feminino

“A ideia é a partir de 2020 criar um calendário e ter atividades durante o ano no Brasil. A gente tem muitas ações no estados. O material [humano] está aí e temos que desenvolver atividades nacionais e observar as jogadoras”, ressaltou Marcelo Mendes.

Em tempo, na quinta-feira (19), a técnica Pia Sundhage faz nova convocação da Seleção feminina de futebol. Depois de estrear à frente da equipe com o vice-campeonato da Torneio Uber de Futebol Feminino, Pia tem pela frente os primeiros amistosos da Fifa: vai encarar a Inglaterra, no dia 5 de outubro e a Polônia, no dia 8 de outubro.

Ainda nos gramados, a Seleção brasileira sub-20 vem fazendo placares maiúsculos na Argentina, durante a Liga Sul-Americana Sub-19, o preparatório para o Sul-Americano Sub-20 . Na segunda-feira (16) estreou contra o Uruguai com resultado de 6 a 1; e na terça-feira fez 9 a 0 em cima da Bolívia. As brasileiras entram em campo novamente para o terceiro compromisso na competição, desta vez contra o Chile, na sexta-feira (20) e no domingo (22) enfrentam a Argentina.

