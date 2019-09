Conheça o jeito moderno e inovador de assinar na loteria com o LotoSuper

Já fazem alguns bons anos desde que a febre dos clubes de assinatura deslanchou no país. A cada dia que passa, o nível de popularidade desse nicho do mercado tem crescido consideravelmente. O sistema de assinatura inteligente oferece ao cliente a possibilidade de receber periodicamente itens e informações de seu interesse e pagar um preço fixo pelo serviço.

Em poucos cliques, temos um mar de opções, podendo nos tornar assinantes em clubes de cerveja, vinho, alimentos saudáveis, maquiagem, livros entre tantos outros. Numa realidade onde a praticidade fala mais alto, não pega bem ainda termos de nos deslocar até uma casa lotérica, enfrentar filas e se estressar com a burocracia cansativa para registrar alguns palpites. Com o LotoSuper, você assina nas principais loterias federais e participa em mais de 6 mil apostas por mês sem sair do conforto de sua casa.

Pensando em otimizar o sistema de apostas, com o LotoSuper você participa de todos os sorteios realizados ao longo mês de forma recorrente – sem ter de se preocupar com a possibilidade de perder algum sorteio da sua loteria favorita, além de participar dos bolões formulados exclusivamente por matemáticos e especialistas em loterias para multiplicar suas chances de premiação.

Para se tornar um assinante é simples: basta acessar o site, fazer o seu cadastro, escolher um dos cinco planos disponíveis – Bronze, Prata, Ouro, Rubi e Diamante, e pronto! A partir daí, toda a parte chata e burocrática fica por nossa conta! Registramos suas apostas nas casas lotéricas, enviamos os resultados diretamente para o seu e-mail cadastrado e ainda repassamos o prêmio para sua conta bancária, caso seja sorteado. Tudo isso sem a necessidade de sair do conforto de sua casa!

Além de todas as vantagens já citadas, no LotoSuper você encontra todas as principais loterias federais em um só lugar. Aposte na Mega-Sena, Quina, Lotofácil ou Dia de Sorte, sendo possível também aposta em todas ao mesmo tempo com o Combo Mix.

O LotoSuper, pertencente ao Grupo Sorte Online que está há 15 anos no mercado e já pagou mais de R$ 86 milhões em prêmios aos usuários do site, é um serviço de assinatura de loterias com pagamento mensal. A plataforma foi criada para facilitar o processo de registro de apostas e funciona 24h por dia, sete dias por semana. Ao se tornar um assinante, o apostador participa dos sorteios realizados pela Caixa Econômica Federal de maneira recorrente e sem a preocupação de sair de casa, acompanhando os resultados pelo site na opção “Minhas Apostas” ou via e-mail. Os volantes são digitalizados e ficam disponíveis para visualização e impressão. Para se tornar um assinante é fácil, basta ser maior de 18 anos e residir no Brasil. Acesse o site, crie seu cadastro e escolha o plano que mais combina com você!

Com o LotoSuper, as formas de pagamento são seguras e livre de complicações, podendo o assinante escolher entre as opções cartão de crédito ou boleto bancário.

Assinar em um clube de loterias nunca foi tão fácil! Seja você também um assinante LotoSuper e modernize já seu jeito de apostar nas loterias!

Fonte: LotoSuper

