Troféu da Copa do Mundo Sub-17 está no Museu Seleção Brasileira

Visitantes podem conhecer os detalhes e tirar fotos com o objeto de desejo das seleções que disputarão o Mundial Sub-17 no Brasil

Ela está entre nós! A Copa do Mundo da FIFA Sub-17 Brasil 2019 é a mais nova atração do Museu Seleção Brasileira, na sede da CBF, Avenida Luis Carlos Prestes, 130, Barra da Tijuca, Zona Oeste do Rio de Janeiro (RJ). A exposição temporária do troféu do Mundial da categoria, que será disputado no Brasil a partir do dia 26 de outubro, é uma oportunidade para o visitante conhecer de perto os detalhes da peça e tirar foto ao lado da taça.

O Museu Seleção Brasileira fica aberto todos os dias das 10h às 18h (última entrada permitida: 17h30). A entrada custa R$ 20, sendo R$10 a meia-entrada. Grupos de escolas privadas pagam R$ 5 mediante agendamento e de escolas públicas pagam R$ 3.

A Seleção Brasileira Sub-17, tricampeã da Copa do Mundo (1997, 1999 e 2003), está no Grupo A, juntamente com Angola, Canadá e Nova Zelândia. A delegação se apresenta no dia 7 de outubro (segunda-feira) na Granja Comary, em Teresópolis (RJ), para o período de preparação.

No dia 19 (sábado), fará o último amistoso, antes da Copa do Mundo, contra os Estados Unidos. No dia 22 (terça), embarca para Brasília (DF), cidade em que fará os dois primeiros jogos da fase de grupos. A estreia contra os canadenses será no dia 26 de outubro, no Estádio Bezerrão. Esta é a lista de convocados para a Copa do Mundo da FIFA Sub-17 Brasil 2019:

Goleiros

Cristian – Atlético Mineiro

Marcelo – Fluminense

Matheus Donelli – Corinthians

Defensores

Gustavo Garcia – Palmeiras

Henri – Palmeiras

Luan Patrick – Athletico Paranaense

Patryck – São Paulo

Paulo Eduardo – Cruzeiro

Renan – Palmeiras

Yan – Coritiba

Meio-campistas

Daniel Cabral – Flamengo

Diego Rosa – Grêmio

Matheus Araújo – Corinthians

Reinier – Flamengo

Sandry – Santos

Talles Costa – São Paulo

Atacantes

Gabriel Veron – Palmeiras

João Peglow – Internacional

Juan – São Paulo

Kaio Jorge – Santos

Talles Magno – Vasco da Gama

