Beach tennis do Brasil é prata nos Jogos Mundiais de Praia

Medalhas vieram nas duplas femininas e masculinas

O Brasil alcançou nesta terça (15) mais duas medalhas nos Jogos Mundiais de Praia, que ocorrem em Doha, no Catar. As conquistas vieram nas duplas femininas e masculinas no beach tennis. Joana Cortez e Rafaella Miiller (foto) garantiram a prata entre as mulheres, e André Baran e Vinícius Font ficaram em segundo entre os homens.

Conquista feminina

Para chegarem à decisão, Joana Cortez e Rafaella Miiller venceram três partidas. Mas na grande final Joana e Rafaella acabaram sendo superadas pelas italianas Flaminia Daina e Nicole Nobile por 2 sets a 1 (7/6, 6/7 e 11/13).

Prata masculina

Logo após a medalha das brasileiras foi a vez de André Baran e Vinícius Font garantirem mais uma prata para o Brasil. Na decisão com os espanhóis Antonio Ramos e Gerard Rodriguez foram derrotados por 2 sets a 0 (6/7 e 5/7).

Com as duas pratas nas duplas do beach tennis, o Brasil já soma quatro medalhas na atual edição dos Jogos de Praia, após os ouros de Kamila, na categoria dos 50kg do beach wrestling, e de Ana Marcela Cunha, na prova de 5km das maratonas aquáticas.

EBC

Curtir isso: Curtir Carregando...