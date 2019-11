Correios completa 10 anos de excelência no Enem

Mais uma vez, os Correios realizaram com êxito a operação logística de entrega das provas do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem). O certame deste ano foi realizado nos dias 3 e 10 de novembro, em todo o país.

Ao fim das duas etapas do exame, a empresa realizou a entrega de 10,2 milhões de provas, em 1.727 municípios brasileiros e em mais de 11 mil pontos de aplicação. A operação, que contou com a participação de cerca de 8.500 empregados, foi concluída em uma janela de três horas. Para isso, a estatal utilizou todos os modais (veículos, barcos, aviões, helicóptero) para distribuir os exames em todo território nacional.

Os Correios também são responsáveis pela coleta das folhas de respostas. A etapa de logística reversa visa levar todos os malotes de prova até as entidades responsáveis pela correção das provas, localizadas no Rio de Janeiro e em Minas Gerais.

Em 2019, a parceria com o Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep) completou 10 anos, se tornando em um case de sucesso, por tratar-se de uma das maiores operações logísticas do mundo. Os Correios mantiveram, durante essa década, padrão de excelência de qualidade da operação.

