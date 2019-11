Tufão obriga retirada de cinco mil pessoas do norte das Filipinas

RTP* Lisboa

Cerca de cinco mil pessoas foram retiradas do norte das Filipinas devido à aproximação do tufão Kalamaegi. Autoridades locais alertaram que o tufão atingir a província de Cagayan nas próximas horas.

“Estamos preparados para a chegada da tempestade”, afirmou o governador de Cagayan, Manuel Mamba. Mamba ainda explicou os cortes de energia como medida preventiva nas cidades de Gonzaga e Santa Ana.

Dada a proximidade do Kalamaegi, que na segunda-feira passou de forte tempestade tropical a tufão, as províncias mais setentrionais das Filipinas, como Cagayan, Isabela, Ilocos ou Batanes, sofrem com fortes chuvas e ventos que devem se intensificar durante o dia.

O Instituto de Meteorologia filipino prevê que o tufão perca força ao tocar a terra.

Por volta das 7h, horário local (23h de ontem em Lisboa), o tufão encontrava-se a 110 quilômetros a leste da cidade de Calayan, na província de Cagayan, no nordeste da ilha de Luzon.

A tempestade move-se lentamente na direção noroeste, com ventos sustentados de 120 km/h.

Apesar de terminada a temporada de tufões em outubro, Kalamaegi é considerado o maior tufão a atingir as Filipinas este ano.

*Emissora pública de televisão de Portugal

EBC

