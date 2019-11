WhatsApp: novos avisos de bloqueio são vistos no iOS e devem chegar antes do modo noturno

O WhatsApp ganhará em breve um recurso que tornará mais fácil identificar seus contatos bloqueados. Aliás, essa novidade já está surgindo para alguns usuários no Android e também no iOS.

Aqueles inscritos no programa beta do app estão recebendo, de forma aleatória, essa novidade. No iOS é necessário estar na versão 2.19.120.21 do aplicativo, enquanto no SO do Google na versão 2.19.332.

Com a novidade, tão logo você bloqueie um usuário, uma mensagem aparece no seu chat informando que a operação foi executada com sucesso. É possível desbloqueá-lo clicando na mesma notificação, e então o mensageiro avisa que já é possível trocar mensagens novamente.

Isso pode ser útil por várias razões: como essas notificações ficam registradas na conversa, você sempre saberá em que ponto de uma discussão bloqueou a pessoa. Também fica mais fácil desbloqueá-la, bastando apertar ali em cima do aviso.

