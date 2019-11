Liverpool reencontra único adversário que o venceu na temporada

Reds duelam contra o Napoli, pela 5ª rodada do Grupo E da Liga dos Campeões, em jogo chave para as duas equipes

Os primeiros meses do Liverpool na temporada são quase impecáveis. Quase. Não fosse um único adversário, até o momento, estragar a campanha dos comandados de Jürgen Klopp em 2019/20 e os Reds estariam invictos após cerca de quatro meses de calendário. E o adversário que fez isso é justamente quem os atuais campeões europeus enfrentam nesta quarta-feira (27). Trata-se do Napoli, que encara os ingleses, em Anfiel Road, pela 5ª rodada da Liga dos Campeões da Europa.

As duas equipes estão no Grupo E (assim como RB Salzburg e Genk), e fizeram a partida de inauguração da chave, no dia 17 de setembro. No San Paolo, em Nápoles, os rivais desta quarta disputaram um excelente jogo, e o Napoli saiu com a vitória (apesar de ter sido bem ameaçado pelo Liverpool).

O primeiro gol do duelo saiu após lance individual de Callejón, que foi derrubado por Robertson dentro da área, já na reta final do jogo. Dries Mertens bateu firme, Adrián quase chegou pegou o pênalti, mas a bola morreu no fundo do gol dos Reds. Nos acréscimos, vin Dijk vacilou feio, tocou errado e deixou Fernando Llorente na cara do gol, para só chapar na saída do goleiro.

O jogo acabou com uma invencibilidade de 12 jogos do Liverpool que vinha desde a temporada passada sem perder nenhum compromisso oficial. É também a única das 22 partidas desta atual temporada em que Klopp e seus comandados saíram de campo derrotados, que mancha um pouco o começo arrasador dos ingleses em 2019/20.

Derrota também na pré-temporada

Se contar os amistosos da pré-temporada, pode somar mais três derrotas no retrospecto do Liverpool na temporada europeia. Sim, não é o ideal, pois são jogos em que muitas vezes os times estão com muitas mudanças e peças são testadas, sem falar na pouca intensidade com que tais partidas são disputadas.

Em julho, os Reds fizeram sete jogos amistosos, vencendo três (Tranmere Rovers, Bradford City e Lyon), empatando um (Sporting) e perdendo três. Adivinha qual foi um dos times que superou o campeão europeu? Sim, o Napoli, além de Sevilla e Borussia Dortmund. E, com exceção ao trio de ataque composto por Firmino, Mané e Salah, e ao goleiro Alisson, os demais jogadores que atuaram podem ser considerados titulares.

Portanto, o duelo desta quarta-feira tem um gostinho especial para o Liverpool, que quer acabar com essa freguesia diante do Napoli e finalmente superar os italianos na temporada.

O que está em jogo no duelo?

O jogo pode valer muito ou pouco. Tudo depende do que acontecerá na partida entre RB Salzburg e Genk, que acontece simultaneamente a Liverpool x Napoli, às 17h (de Brasília). A situação do grupo é a seguinte: Liverpool lidera com 9 pontos, Napoli vem em segundo com 8, RB Salzburg é terceiro com 4 pontos somados e o Genk segura a lanterna com somente 1.

Como faltam dois jogos para a primeira fase acabar, caso o RB Salzburg não vença o Genk, fora de casa, Liverpool e Napoli já estão classificados para o mata-mata da Liga dos Campeões. Se o time austríaco somar três pontos, ele ainda está na briga para avançar e então o resultado do outro jogo será fundamental.

Para início de conversa, quem vencer de Liverpool e Napoli já se garante na fase eliminatória da Liga dos Campeões. Se os Reds triunfarem, além da classificação eles já asseguram a liderança da chave, que, em teoria, garante um adversário mais tranquilo nas oitavas de final. Se os italianos ganharem, eles roubam o primeiro lugar do Grupo E dos ingleses e jogam por um empate contra o Genk na última rodada para terminar como líderes.

Caso RB Salzburg x Genk termine empatado, um empate também entre Liverpol x Napoli coloca os dois times na próxima fase, com eles decidindo, de forma indireta, quem lidera o grupo na última rodada.

Por que apostar no Liverpool?

O Liverpool receberá o Napoli em Anfield Road, local em que os Reds não foram derrotados nas últimas 30 vezes em que atuaram diante de seu torcedor (26 vitórias e quatro empates). Uma sequência das mais incríveis dos últimos tempos e que coloca o time comandado por Jürgen Klopp como favorito a vencer e garantir a primeira colocação do Grupo E da Liga dos Campeões.

E o Napoli pode esperar o Liverpool com força máxima para o confronto desta semana, já que o técnico alemão não conta com nenhuma baixa que fará grande diferença no desempenho da equipe. Tudo isso faz com que uma vitória do gigante inglês tenha cotação de 1.39 no Betsul, o melhor site de apostas esportivas da América do Sul.

Por que apostar no Napoli?

Sem vencer há seis jogos, o Napoli está longe de ser favorito para o duelo da 5ª rodada da Liga dos Campeões. Neste período, empatou cinco vezes e perdeu somente uma vez, para a Roma, no Campeonato Italiano. No entanto, o time do norte da Itália está no seleto grupo daqueles que ainda não foram derrotados na competição continental.

São dois empates e duas vitórias, uma delas, é claro, gigante contra o Liverpool na estreia da equipe no torneio. Ou seja, quando o assunto é jogo grande o Napoli sabe o que tem de fazer para vencer suas partidas, e é com esse espírito que viaja até a Inglaterra para duelar contra os Reds. As odds para os napolitanos manterem a invencibilidade com vitória estão altas: 6.47. Já o empate pode render lucro de 4.55 vezes o valor apostado.

Confira os jogos de quarta-feira da Liga dos Campeões:

14h55

Zenit x Lyon

Valencia x Chelsea

17h

Lille x Ajax

Slavia Praga x Inter de Milão

Liverpool x Napoli

Genk x FC Salzburg

RB Leipzig x Benfica

Barcelona x Borussia Dortmund

Aposte com o Betsul

A reta final da primeira fase da Liga dos Campeões está recheada de jogos importantes de vida ou morte para muitas das equipes da competição. Para o apostador é a chance de lucrar alto com os palpites para o campeonato de clubes mais importante do mundo. Para fazer isso é simples: cadastre-se no Betsul, realize o primeiro depósito, que pode garantir bônus de R$ 120, e comece a fazer as suas apostas no site.

Fonte: Betsul

Abertura do Encontro dos Tambores no Amapá>

Curtir isso: Curtir Carregando...