Sequestro na Lapa termina depois de mais de oito horas

Todos os reféns foram liberados e a polícia prendeu sequestrador

Vitor Abdala

Depois de mais de oito horas de sequestro, os dois últimos reféns que estavam num bar da Lapa, no Rio de Janeiro, foram liberados, por volta das 22h40 de hoje (29). O sequestrador foi preso pelos policiais que invadiram o bar e imobilizaram o criminoso com o uso de uma arma de eletrochoque.

O sequestro começou por volta das 14h quando um homem armado com um facão invadiu o Bar da Preta e fez sete pessoas reféns, entre elas, funcionários da Empresa Brasil de Comunicação.

Um homem fez seis pessoas reféns, em um bar na Lapa, área central do Rio de Janeiro, na tarde desta sexta-feira (29). Segundo informações preliminares, ele entrou em um bar na esquina das ruas do Rezende e dos Inválidos, armado com uma faca. – Tânia Rêgo/Agência Brasil

A invasão ao bar teria sido motivada por desavenças entre o sequestrador e a dona do estabelecimento.

“Neste momento, o tomador de reféns está preso e, sob cuidados médicos, será levado à delegacia. Nenhum refém ficou ferido”, disse o porta-voz da Polícia Militar, coronel Mauro Fliess.

EBC

