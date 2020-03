SENAI abre 100 mil vagas grátis em cursos EaD sobre indústria 4.0 durante a pandemia

Dá para estudar de casa com o material didático de cursos de aperfeiçoamento e de requalificação, que preparam o profissional para os desafios da 4ª revolução industrial. Conteúdo estará disponível na internet pelos próximos 90 dias, gratuitamente.

A pandemia de coronavírus impôs uma série de mudanças na vida das pessoas em diversos países, inclusive no Brasil. Ficar em casa é a opção mais cautelosa e, para não cair no ócio, a melhor saída é aproveitar este tempo para se requalificar profissionalmente.

Com isto em mente, o Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial (SENAI) abrirá vagas gratuitas em cursos a distância voltados à indústria 4.0. Nos próximos 90 dias, serão mais de 100 mil vagas gratuitas para cursos autoinstrucionais.

As vagas serão oferecidas em temas como Desvendando a Indústria 4.0, Desvendando a Blockchain, Desvendando o Lean Manufacturing, e Desvendando o BIM (Building Information Modeling). Os cursos têm carga horária de 20 horas. Também será possível aprender mais sobre Inteligência Artificial, com aplicações na indústria, e programação móvel para Internet das Coisas (IoT).

Plataforma Mundo SENAI dá acesso a cursos e vagas

Para ter acesso aos cursos e às vagas, basta acessar a plataforma Mundo SENAI, fazer um cadastro simples e começar a se requalificar. São cursos de Qualificação Profissional e Cursos Técnicos semipresenciais.

Além disso, o SENAI disponibilizou livre acesso a grande parte de seu material didático. Na Estante Virtual de Livros Didáticos, os interessados poderão ter acesso a livros referentes a cursos de 32 áreas tecnológicas, 32 cursos técnicos e 83 qualificações básicas. São mais de 1.150 volumes disponíveis, que também podem ser acessados pelo aplicativo Livros SENAI, ambos na Google Play e App Store.

Melhore suas capacidades socioemocionais com dicas do SENAI

Como já foi apontado em diversos estudos, muito além do conhecimento técnico, o profissional do futuro precisará desenvolver as chamadas habilidades socioemocionais, também conhecidas como softskills.

Saber resolver uma situação problemática com calma, trabalhar em equipe, comunicar-se da melhor forma possível, além de conseguir administrar seu tempo de forma organizada, são algumas das características que o mercado não vai abrir mão de ter em suas equipes.

Por isso, aproveite o tempo de distanciamento social em casa para se qualificar nestas habilidades, que poderão, inclusive, te dar mais confiança no momento de uma entrevista de emprego, quando a pandemia do novo coronavírus tiver passado.

Conheça 10 softskills que você precisa ter para alcançar o sucesso profissional:

Resolução de problemas complexos

Ética no trabalho

Comunicação eficaz

Trabalho em equipe

Gestão do Tempo

Criatividade e Inovação

Ordenar as informações

Fluência de ideias

Raciocínios Indutivo e Dedutivo

Raciocínio Matemático

Faça o curso e desenvolva ainda mais cada uma delas. Não perca tempo!

