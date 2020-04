Mega-Sena acumula e vai pagar R$ 15 milhões quarta-feira

Eis os números: 05,15, 22, 26, 54, 58

Ninguém acertou as seis dezenas do concurso 2251 da Mega-Sena, sorteadas no sábado (11), em São Paulo.

Eis os números: 05,15, 22, 26, 54, 58.

A Quina – 5 números acertados – teve 29 apostas ganhadoras, cabendo R$ 49.650,39 a cada uma delas.

Já a Quadra – 4 números acertados – registrou 2.222 apostas ganhadoras, com R$ 925,71 para cada uma.

A estimativa de prêmio para o próximo sorteio, a ser realizado dia 15, quarta-feira, é de R$ 15 milhões para quem acertar as seis dezenas.

As apostas podem ser feita até as 19h. As informações são do site da Caixa Econômica Federal.

