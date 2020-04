Conhecimento divertido: É possível aprender se divertindo enquanto está em casa

Muitas pessoas têm usado o tempo livre na quarentena para aprender coisas novas ou se especializar em algum conhecimento. Outras estão focando apenas no entretenimento e usando a paralisação para relaxar e se divertir. Se você deseja fazer as duas coisas, também é a hora certa: é possível aliá-las e aprender muito consumindo conteúdos de entretenimento.

Se você deseja usar o seu tempo livre para aprender novos idiomas, isso pode ser muito prazeroso. É fato que assistir filmes e séries em língua estrangeira ajuda na hora de aprender outra língua. Segundo especialistas em educação do site Guia55, as séries são ainda mais vantajosas, pois a sequência de episódios nos dá mais identificação aos personagens. Assim, conseguimos assimilar melhor as falas, levando em conta as personalidades de cada um deles, fazendo com que o idioma fixe mais na cabeça.

Uma boa dica é assistir novamente alguma produção que você tenha gostado muito, mas sem legendas ou dublagem. Assim, você poderá testar como está o seu aprendizado. Isso ajuda porque você já terá noção do conteúdo e não precisará ficar preocupado com o entendimento das ideias gerais, podendo dar mais atenção às falas.

Jogos também são ótimos para aprender novos idiomas. Eles funcionam através da repetição, já que você verá várias vezes as mesmas palavras, sendo uma boa oportunidade de aumentar o vocabulário estrangeiro. Por fim, outra oportunidade de desenvolver idiomas é através das músicas. Nesse caso, ouça enquanto lê a letra e preste atenção nas traduções. Isso ajuda muito.

O conhecimento com entretenimento não fica restrito ao aprendizado de idiomas. O número de produções audiovisuais altamente educativas está cada vez mais alto. E nem pense que isso fica apenas no formato de videoaulas ou coisas do tipo: há filmes com ótimas histórias e narrativas envolventes que também têm muito para nos ensinar, narrando acontecimentos históricos, temas científicos ou problemas sociais.

Já que as séries documentais estão em alta, você pode escolher algumas para assistir e se aprofundar em determinados assuntos. Além de ensinar, elas também abrem caminhos e estimulam a curiosidade, fazendo com que você tenha vontade de aprender mais e buscar mais informações sobre o tema. Aí as oportunidades são infinitas: é só utilizar a internet a seu favor e tirar proveito de todos os conteúdos disponíveis.

Aproveite que várias plataformas estão liberando conteúdos gratuitos e veja coisas que você nunca veria se estivesse com a rotina normal. Assista filmes de diferentes partes do mundo – toda forma de arte carrega um contexto social muito forte, então assim você aprenderá bastante sobre diferentes modos de viver. Ver produções mais antigas também fornece muito aprendizado, já que nos ajuda a entender o passado e o presente.

