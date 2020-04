Áustria libera treinos de futebol em clubes de 1ª e 2ª divisões

Medida começa a valer a partir da próxima semana

O vice-chanceler e ministro do Esporte da Áustria, Werner Kogler, anunciou em entrevista coletiva nesta quarta-feira (15) o afrouxamento do isolamento social adotado em função da pandemia do novo coronavírus (covid-19). A partir da próxima semana equipes da primeira e segunda divisão do futebol poderão retomar os treinamentos.

Porém, de acordo com a autoridade Austríaca, haverá uma limitação de um grupo de até seis atletas por atividade. A medida do governo austríaco é parecida com a que foi implementada na vizinha Alemanha. Apesar da paralisação dos campeonatos germânicos, clubes como Bayern de Munique, Shalke 04 e Eintracht Frankfurt, entre outros, se adequaram à realidade similar.

As competições do futebol austríaco estão suspensas desde o dia 8 de março. O governo local trabalha com a possibilidade de retorno no início de maio. Contudo, não deverá haver presença de público nas partidas. “Nós, como governo federal, queremos tornar isso possível, não queremos ficar no caminho”, disse Kogler em entrevista coletiva.

Liberação de outros esportes

Werner Kogler também comunicou que reabrirá, a partir do dia 1° de maio, instalações de tênis, atletismo e golfe. A prática de outras modalidades esportivas também devem ser autorizadas em breve. O ministro do Esporte do país alerta para que esportes considerados mais radicais, como esqui ou mountain bike, devem ser analisados com mais cautela devido ao risco de acidentes.

