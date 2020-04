Especialista une método milenar a psicologia para melhorar qualidade de vida dos pacientes

Prática desenvolvida na Índia, a Ayurveda tem como objetivo equilibrar mente e corpo, alinhando terapias e alimentação

Você já ouviu falar em Ayurveda? O método milenar vem se tornando cada vez mais presente no dia a dia ocidental. A prática desenvolvida na Índia tem como objetivo equilibrar mente e corpo. Para a Ayurveda, quando há um desequilíbrio no seu biotipo, pode haver uma intoxicação no seu corpo, causando danos à sua saúde física e psíquica. Para que isso não aconteça, precisamos de uma rotina adequada às nossas necessidades.

Mas o que são essas toxinas? De acordo com a psicóloga clínica, especialista em saúde hospitalar, nutrição comportamental e emocional e no método Ayurveda, Dra. Daiana Peixé, são os alimentos e as emoções que não foram “digeridos” que acabam acumulados pelo seu organismo. “O constante desequilíbrio, na grande maioria das vezes causado pela nossa má alimentação, estresse e ansiedade, levam nosso corpo a acumular toxinas no organismo, que na Ayurveda nós chamamos de AMA. Quanto mais desequilibrado ele estiver, mais toxinas você vai acumular e, consequentemente, maior é a chance de você ter alguma doença mais séria”, avalia.

Um dos princípios fundamentais da Ayurveda é a boa alimentação, mas no processo podem ser utilizados a meditação, o jejum, o uso de ervas e especiarias, a monodieta, dentre outros. “A alimentação tem um papel muito importante, mantendo o equilíbrio entre as energias do nosso corpo para atingir o bem estar físico e psíquico. É muito importante que seu corpo esteja nutrido com qualidade para atingir o seu melhor equilíbrio”, complementa.

Para controlar essas oscilações e desintoxicar nosso organismo, a primeira coisa a ser feita, de acordo com a especialista, é a identificação do biotipo do paciente para, a partir daí, utilizar técnicas adequadas às suas necessidades. “A Ayurveda defende a existência de três biotipos psicofísicos e, por esse motivo, cada pessoa necessita de condutas diferentes para o seu bem estar. Logo, a partir do momento que você identifica o seu tipo, começa a fazer escolhas inteligentes e assertivas conforme sua necessidade, fazendo com que você também tenha um ganho no quesito emocional, no manejo de estresse, ansiedade, depressão e insônia”, explica Dra. Daiana.

Se você quiser começar o tratamento, é imprescindível buscar avaliação especializada para que as orientações sejam feitas de forma individualizada, conforme a estrutura do seu biotipo, garantido assim uma melhora na saúde como um todo. “A Ayurveda traz terapias para a desintoxicação de corpo e mente. Agora, se não acompanhadas e realizadas de maneira correta, podem acabar gerando um maior desequilíbrio. Por isso, é muito importante que o corpo seja nutrido com qualidade para, assim, atingir seus objetivos”, finaliza a especialista.

Daiana Peixé é psicóloga clínica especialista em saúde e hospitalar, nutrição emocional e comportamental e no método Ayurveda.

