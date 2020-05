Rússia adia cúpula do Brics devido ao novo coronavírus

Reunião estava marcado para julho em São Petersburgo

A Rússia informou, nessa quarta-feira (27), que decidiu adiar a cúpula dos países do Brics (bloco formado pelo Brasil, a Rússia, Índia, China e África do Sul). A reunião estava marcada para julho, em São Petersburgo, mas teve de ser adiada em razão da pandemia do novo coronavírus.

A reunião dos chefes do Conselho de Estado da Organização de Cooperação de Xangai (SCO, na sigla em inglês) também foi adiada. Os eventos seriam realizados em São Petersburgo, de 21 a 23 de julho.

Veja também:

Compras com cartões crescem 14,1% no primeiro trimestre, diz Abecs

Prefeitura de Macapá realiza pagamento nesta sexta-feira, 29 de maio

Amapá tem 7.619 casos confirmados, 9.289 em análise laboratorial, 2.933 pessoas recuperadas e 183 óbitos

“As novas datas para as cúpulas serão determinadas dependendo do desenvolvimento da situação epidemiológica nos países do grupo e em todo o mundo”, afirmou o comitê organizador em comunicado.

Reuters

Curtir isso: Curtir Carregando...