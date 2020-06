Beneficiários do Bolsa Família recebem 3ª parcela de auxílio

Pagamento é feito hoje a integrantes do programa com NIS final 4

Cerca de 1,9 milhão de beneficiários do Bolsa Família com Número de Identificação Social (NIS) final 4 recebem hoje (22) a terceira parcela do auxílio emergencial. Os integrantes do programa começaram a receber a terceira parcela na última quarta-feira (17). Os primeiros a receber foram os beneficiários com NIS final 1.

Os repasses de R$ 600 a R$ 1.200 obedecem ao calendário habitual do programa até 30 de junho.

O auxílio emergencial é parte das ações do governo federal para reduzir os impactos socioeconômicos causados pela pandemia de covid-19.

Confira calendário de pagamento para beneficiários do Bolsa Família:

Data Nº. de beneficiados Último dígito do NIS

18 de junho 1.926.557 dígito 2

19 de junho 1.923.492 dígito 3

22 de junho 1.924.261 dígito 4

23 de junho 1.922.522 dígito 5

24 de junho 1.919.453 dígito 6

25 de junho 1.921.061 dígito 7

26 de junho 1.917.991 dígito 8

29 de junho 1920.953 dígito 9

30 de junho 1.918.047 dígito 0

