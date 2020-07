Senac AP irá realizar sua primeira formatura online

Pela primeira vez em 45 anos, o Sistema Fecomércio Amapá, por meio do Senac AP, irá realizar uma formatura online. A cerimônia ocorrerá na internet por meio de transmissão ao vivo no Youtube, no horário de 19h às 20:30h, no dia 22/07/2020 (quarta-feira), através do link https://youtu.be/OsbbfVlFIUk.

Irão formar 360 alunos de Macapá e Santana, dos cursos de Serviços Administrativos, Serviços de Vendas e Serviços de Supermercados da Aprendizagem Profissional Comercial do Programa Senac/AP – Jovem Aprendiz, turma 2019-2020.

O evento contará com a participação remota do Presidente do Sistema Fecomércio AP, Eliezir Viterbino, o Diretor Regional do Senac AP, José Iguarassu, a Diretora de Educação Profissional do Senac AP, Robenize Jucá. Bem como a participação da equipe de Coordenação de Aprendizagem Comercial da instituição.

A formatura é resultado de um período de reinvenção do mundo físico ao digital, em virtude do atual contexto de pandemia do Coronavírus. Além do momento de conclusão de 01 ano de muito trabalho de toda equipe envolvida, assim como dos alunos, este evento traz a reflexão sobre o futuro de atuação destes jovens profissionais qualificados pelo padrão Senac em um mercado de novas realidades.

